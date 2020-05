Morte de George Floyd. Confrontos entre manifestantes e polícias continuam em várias cidades

Os confrontos entre manifestantes e polícias continuaram no sábado à noite nas principais cidades dos Estados Unidos, colocadas sob recolher obrigatório, na sequência da morte do afro-americano George Floyd em Mineápolis, sufocado com o joelho pelo polícia Derek Chauvin.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu “travar a violência colectiva”, após várias noites de distúrbios em Mineápolis, numa altura em que os confrontos se têm intensificado um pouco por todo o país. De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a polícia deteve cerca de 1400 pessoas em 17 cidades norte-americanas.

O candidato democrata à Casa Branca Joe Biden também condenou a violência nos Estados Unidos, na sequência dos protestos contra a morte de George Floyd, afirmando que os americanos têm o direito de se manifestar contra a brutalidade policial.

“Manifestar-se contra tal brutalidade é um direito e uma necessidade”, afirmou o candidato em comunicado. Contudo, o candidato presidencial advertiu que “incendiar cidades e provocar a sua destruição gratuita ou a violência que põe vidas em perigo já não é [um direito]”, defendeu.

Em Mineápolis, no estado do Minnesota (norte), agentes com equipamento antimotim carregaram sobre manifestantes, que desafiaram o recolher obrigatório, disparando granadas de gás lacrimogéneo e de atordoamento.

Registaram-se também confrontos em Nova Iorque, Filadélfia, Los Angeles e Atlanta, levando os responsáveis destas duas últimas cidades, bem como os de Miami e de Chicago, a anunciar a imposição do recolher obrigatório.

Depois da morte de um manifestante na e sexta-feira em Detroit, foi registada mais uma vítima mortal, desta vez em Indianápolis. De acordo com o departamento da Polícia Metropolitana, o manifestante foi alvejado durante os protestos na baixa da cidade e houve ainda outras duas pessoas feridas. Não foram divulgados dados sobre a vítima, mas o chefe do departamento, Randal Taylor, garantiu que o incidente não envolveu qualquer elemento policial.

Trump, que denunciou já repetidamente a “morte trágica” de Floyd, atribuiu os confrontos a “grupos da extrema-esquerda radical” e ao movimento “antifa” (antifascista). “Não devemos deixar que um pequeno grupo de criminosos e vândalos destrua as nossas cidades”, declarou.

Também o governador do Minnesota, Tim Walz, denunciou elementos exteriores ao estado e que apontou como possíveis anarquistas, mas também supremacistas brancos ou traficantes de droga. Para controlar a situação, Walz pediu ajuda ao Departamento de Defesa e anunciou a mobilização dos 13 mil soldados da Guarda Nacional do estado, à semelhança de outros 11, incluindo a Califórnia e o Texas.

Unidades da polícia militar foram colocadas em estado de alerta para uma eventual intervenção em Mineápolis, no prazo de quatro horas, precisou o Pentágono. A polícia militar só pode intervir em território norte-americano em caso de insurreição.

Centenas de manifestantes concentraram-se em protesto também em Dallas, Las Vegas, Seattle e Memphis, entre outras cidades.

Em Washington, junto à Casa Branca, as granadas de gás lacrimogéneo e focos de incêndio marcaram a noite de sábado. Nos protestos junto à residência oficial do Presidente norte-americano já tinham sido registados incidentes na noite de sexta-feira.

Em Nova Iorque, mais de 200 pessoas foram detidas, na sequência de confrontos com a polícia. Vários agentes ficaram feridos, enquanto em Atlanta ou em Miami, numerosos veículos policiais foram incendiados.

Pelo menos cinco agentes ficaram feridos em Los Angeles e centenas de pessoas foram detidas, na sequência de confrontos, pilhagens e incêndios, sobretudo em lojas de luxo de Beverly Hills.