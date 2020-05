De Mineápolis à Casa Branca, a América negra grita “sem justiça, não há paz”

A torrente de raiva e frustração que já corria para fora da cidade norte-americana de Mineápolis há quase uma semana, após a morte de mais um cidadão negro sob custódia da polícia nos Estados Unidos, alastrou-se no fim-de-semana a dezenas de cidades em todo o país, com episódios de violência, e levou os governadores de 12 estados a enviarem para as ruas as unidades da Guarda Nacional.

