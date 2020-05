Cuidar do Porto invisível, a sonhar uma outra cidade: a missão centenária da Benéfica

Júlio Oliveira esgotou as palavras. Ou então foram as palavras que perderam a batalha para a rispidez do silêncio. “Já fui muito falador”, afirma, máscara posta a tapar parte dos olhos, camisa amarela no corpo franzino. “Agora não… já falei quando era novo e trabalhava como vendedor.” O silêncio do homem de 74 anos é mistura de tristeza e solidão. “Vivo sozinho, não tenho ninguém.” Júlio Oliveira pronuncia-o sem mostrar fraquezas, mas em busca do fim da conversa, avisando mais uma vez estar na hora da ida ao barbeiro.

Continuar a ler