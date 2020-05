Senhor de Matosinhos: uma procissão “virtual” que chamou gente à rua

Romaria foi cancelada por força da pandemia, mas autarquia assinalou-a com um dos pontos altos da maior festa da concelho.

O objectivo era que fosse acompanhado virtualmente, mas foram muitos os que optaram por acompanhar de perto a procissão do Senhor de Matosinhos, que este ano, pela primeira vez em mais de cem anos, não teve direito à habitual romaria que, entre Maio e Junho, arrasta milhares de pessoas ao centro da cidade.

Quando há uns meses a autarquia anunciou o cancelamento da maior festa do concelho, por força da pandemia, prometeu, ainda assim, assinalá-la, mas de forma a não comprometer as medidas de segurança recomendadas pela Direcção-Geral da Saúde. O momento escolhido para o fazer foi um dos pontos altos da festa – a procissão.

A saída do andor seria para acompanhar em tempo real pela Internet ou pela televisão. Ainda assim foram muitos os que optaram por fazê-lo nas ruas, sobretudo junto à Igreja Paroquial e aos Paços do Concelho. Sem os tradicionais carrósseis e sem roulottes de comes e bebes, este ano, a festa fez-se como se pôde, para em 2021 voltar a ser o ponto de encontro dos muitos milhares que rumam por esta altura do ano a Matosinhos. ABV