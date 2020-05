Deus está em todo o lado (incluindo nos parques infantis)

Com permissão para reabrir as portas das missas à presença física dos fiéis, as paróquias do país levaram a sério o conselho da Direcção-Geral da Saúde (DGS) para usarem, sempre que possível, os lugares ao ar livre, onde o risco de propagação do novo coronavírus é mais reduzido.

Em Braga, um pároco optou por celebrar a missa dominical nas suas três paróquias num campo de futebol e em dois pavilhões gimnodesportivos. Já em Lavra, no concelho de Matosinhos, a solução encontrada foi celebrar a missa num parque infantil, sem, ainda assim e apesar da distância entre cadeiras, dispensar o uso da máscara. Deus, para quem acredita, é omnipresente, e não é fundamental uma igreja para que os crentes O encontrem.

Mesmo que, enquanto durar a pandemia, estejam privados do gesto da paz, os fiéis podem agora comungar, que é algo que nenhuma Internet, por mais veloz que corra, é capaz de substituir. Natália Faria