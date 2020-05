Treinador da Atalanta viajou para Valência infectado

Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, admitiu em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que estava infectado com o novo coronavírus quando o clube de Bérgamo viajou para Espanha para defrontar o Valência nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. As declarações do técnico mereceram o repúdio da equipa valenciana, que acusa Gasperini de ter colocado em risco inúmeras pessoas.

A partida entre Valência e Atalanta, que confirmou o inédito apuramento dos italianos para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, disputou-se a 10 de Março no Mestalla e Gasperini confessou à Gazzetta dello Sport que já não se sentia bem na véspera da partida: “Na tarde do jogo estava muito pior do que na véspera. Não estava com boa cara no banco”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Embora não tivesse febre, o técnico, de 62 anos, diz que “se sentia destruído e como se tivesse febre de 40 graus”, explicando ainda que quando regressou a Bérgamo, depois do jogo, a cidade “parecia uma guerra, com ambulâncias a passar de dois em dois minutos”.

Segundo alguns estudos, o encontro da 1.ª mão entre as duas equipas, disputado em Milão, a 19 de Fevereiro, originou um dos principais focos de contágio da doença na Europa.

Após as declarações de Gasperini, o Valência emitiu um comunicado onde acusa o técnico italiano de ter colocado em risco inúmeras pessoas: “Perante as declarações do treinador da Atalanta, o Valência quer expressar publicamente a sua surpresa pelo facto de o treinador da equipa rival na eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões tenha reconhecido que, tanto antes como no dia do jogo, estava a sofrer de sintomas compatíveis com o coronavírus sem tomar quaisquer medidas preventivas, colocando em risco, se fosse esse o caso, inúmeras pessoas durante a sua viagem e estadia em Valência.”