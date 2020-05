Mulheres à procura da liberdade na banda desenhada

No museu da Society of Illustrators, em Nova Iorque, a exposição Women in Comics: Looking Forward and Back continua por abrir ao público, mas isso não impediu o PÚBLICO de falar com as duas curadoras. Viagem ao mundo das artistas que se dedicam à nona arte, com escala em Portugal: uma realidade nova, vibrante, plural e aberta que tem vindo a ser construída nos últimos anos.