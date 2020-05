Investigadores portugueses estudam casos graves de covid-19 com lesões no coração

Cerca de um terço dos doentes graves de covid-19 parece sofrer de lesões cardíacas, constatou o médico Roberto Roncon, coordenador de uma unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, em mais de dois meses de contacto com a infecção. “Entre os 70 doentes de covid que vimos na unidade, pelo menos 20 apresentam nas ecografias ao coração alguma forma de atingimento cardíaco. Mas nós achamos que há doentes que podem ter um ecocardiograma normal e mesmo assim ter lesões”, explica ao PÚBLICO o médico do Porto. A sua unidade, Medicina Intensiva 6, provavelmente a que tem mais experiência em covid no país, propõe-se acompanhar a evolução destes doentes cardíacos, através de um estudo coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto que tem Roberto Roncon como investigador principal.

