Mais 12 mortes por covid-19. 90% dos novos casos são na região de Lisboa

Portugal registou este sábado mais 13 mortes por covid-19, um aumento de 1,5%, que eleva para 1396 o total de vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, foram detectadas mais 257 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,8%. Destes novos casos, 231 (89,9%) são na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o início do surto, foram identificados em Portugal 32.203 casos.

Os números, divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de mais 275 pessoas que recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o que faz aumentar o número total de recuperados para 19.186. Excluindo estes casos e os óbitos, há 11.621 casos activos em Portugal, menos 31 que no dia anterior.

O relatório dá ainda conta de 514 pessoas internadas, das quais 63 estão nos cuidados intensivos (menos três do que na sexta-feira). “A pressão da covid-19 sobre o internamento continua a decrescer”, disse, a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa deste sábado sobre o estado da pandemia em Portugal.

A taxa de letalidade global é de 4,3% e de 17% acima de 70 anos, de acordo com a ministra. Nas mortes, 1210 das vítimas mortais estão acima dos 70 anos, cerca de 87%.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a que mais novos casos apresentou, com 231, um crescimento de 2,37%. Desde 25 de Maio que o número diário de infecções nesta região corresponde a pelo menos 87% do número de novos casos a nível nacional.

Apesar desta tendência, Lisboa e Vale do Tejo é ainda a segunda região com mais casos e óbitos (10.874 e 354, respectivamente), sendo a região do Norte a que concentra o maior número de casos, com 16.739 pessoas infectadas e 773 óbitos – 52% da totalidade dos casos e 55,4% das mortes.

A região do Centro tem 3739 casos registados e 238 mortes, seguida da região do Algarve, com 367 infectados e 15 óbitos. O Alentejo assinala até este sábado 259 casos e uma morte.

Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número de casos, com 135 e 90, respectivamente. A Madeira é a única região sem mortes por covid-19, sendo que os Açores têm registo de 15 mortes. Os relatórios da DGS não apresentam novos casos ou mortes nestas regiões desde 12 de Maio.

Até sexta-feira, Portugal tinha registado um total de 31.946 casos de infecção, 1383 mortes e 6452 recuperados.