A TAP é o Novo Banco desta crise?

“Apoio haverá. Apoio sem controlo não haverá.” A frase dita por António Costa lembra a recente polémica sobre a injecção de capital no Novo Banco, mas desta vez a garantia do primeiro-ministro é sobre a TAP. A transportadora aérea, que vive um tsunami provocado pela pandemia, ameaça tornar-se, no plano político, no novo Novo Banco, com os partidos a exigirem conhecer detalhes sobre qualquer entrada de dinheiros públicos para a TAP e contrapartidas no que toca à gestão.

