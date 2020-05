Os dez mandamentos para ir à praia em tempos de pandemia

A época balnear 2020 só será oficialmente aberta a 6 de Junho, mas o fim-de-semana que agora entra será o primeiro com as novas regras de acesso, ocupação e utilização das praias no contexto da covid-19. Um conjunto de novas práticas que tem como objectivo não colocar em risco a estratégia do controlo da pandemia e salvaguardar a saúde pública.

