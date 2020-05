O caderno de Tomás, antes dos esboços saltarem para um mural em Benfica

A tinta é de Edis One e Pariz One, mas a arte do novo mural de Benfica é partilhada com Tomás Reis. Numa das paredes da freguesia onde moram, os dois artistas urbanos pintaram antigos e actuais moradores, que o arquitecto e urban sketcher primeiro esboçou, a azul e vermelho, num caderninho.

Tomás chama-lhe "uma peça democrática". "É raro o projecto de arte urbana que começa desta forma", explica. As 15 figuras retratadas foram seleccionadas através de uma votação na página de Facebook da junta, em que a comunidade elegeu actores, cantores, atletas e escritores com ligação à freguesia. "Mostra o caminho a seguir, em que os cidadão decidem quem querem ver nas ruas", diz.

Sessenta metros pintados em três dias "foram curtos para tantas figuras propostas", sublinha Tomás, o que "prova a relação afectiva das pessoas à freguesia, ao território, ao bairro", onde o arquitecto também cresceu e onde ensina, voluntariamente, desenho no espaço cultural montado no Palácio Baldaya.

Os retratos de locais e de 15 figuras portuguesas, entre elas o compositor e guitarrista Carlos Paredes, os actores Vasco Santana, António Feio e Beatriz Costa e o humorista Nuno Markl, foram gravados na Rua das Garridas, em Lisboa, para todos que por ali passam. Por aqui, ficam os desenhos originais, para todos que os queiram ver.