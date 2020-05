Para quando o cordão sanitário à volta do futebol?

Uma das boas consequências da pandemia poderia ter sido esta: pôr o futebol no seu lugar – um simpático passatempo dominical, em vez deste repugnante concentrado de tudo o que de pior existe no país. Infelizmente, não vai acontecer. O desconfinamento geral da pátria veio acompanhado do desconfinamento particular do futebol, e antes de a bola começar a rolar já tivemos o inocentado Bruno de Carvalho em directo nos telejornais, por causa da sentença de Alcochete, e a apresentação da recandidatura de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto. Vale a pena olhar para esta última.

Continuar a ler