Black Lives Matter

1. O que faz com que a actuação da polícia americana consiga repetidamente incendiar as comunidades negras do país? A pergunta é recorrente e falta-lhe quase sempre uma resposta satisfatória. Não deveria ser assim, é a única certeza que temos. Por que continua a ser assim? Não faltam as análises da grande imprensa americana e europeia, mas delas transparece quase sempre a mesma perplexidade e a mesma angústia. Ou a mesma impotência. A América é uma grande democracia liberal, com as suas particularidades, como todas as outras. Tem uma história de violência contra a minoria afro-americana que vem desde a constituição da República, com a escravatura, e que já levou a uma terrível guerra civil. Mantém-se ao longo do tempo, com uma persistência que não se estende às outras comunidades, hoje mais representativas do melting-pot americano, como aquela que é designada por hispânica ou a crescente comunidade asiática.

