Saída dos Estados Unidos da OMS é um “revés decepcionante”, diz Alemanha

O Presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, aos poucos, as principais potências mundiais começam a reagir. A Alemanha disse ser um “decepcionante revés” e a Rússia garantiu que a decisão vai prejudicar a cooperação a nível internacional.

“É um decepcionante revés para a saúde internacional. Se a OMS quer fazer alguma diferença no futuro, precisa de reformas. E a UE [União Europeia] deve assumir um papel de liderança e ter uma maior participação financeira. Essa é uma das principais prioridades para a nossa presidência da UE”, escreveu no Twitter o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn.

A reforma da organização é um tema constantemente discutido entre os Estados que a integram e foi uma das principais razões alegadas por Trump. O Presidente americano tem acusado a OMS de falhar na resposta à pandemia de covid-19, apesar de num primeiro momento a ter elogiado, de ser incapaz de se reformar e de estar sob “controlo total” da China, que acusa de ter permitido que o vírus se espalhe pelo mundo.

A Rússia não tem dúvidas de que a saída americana vai fragilizar a lei internacional em termos de cooperação em assuntos sanitários, disse à agência TASS a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

Há dúvidas se Trump pode avançar legalmente com a saída dos Estados Unidos da OMS, criada em 1948. “É um abuso dos poderes presidenciais”, disse à rádio NPR Larry Gostin, director do O'Neill Institute for National and Global Health Law da Universidade de Georgetown. “A única situação em que ele o pode fazer é se o Congresso concordar em lhe dar antecipadamente os poderes para isso”.

O Congresso ainda não se pronunciou. Mas há legisladores do próprio Partido Republicano contra.

“Discordo da decisão do Presidente”, disse o senador republicano Lamar Alexander. “Retirar os Estados Unidos pode, entre outras coisas, interferir em testes clínicos que são essenciais para o desenvolvimento de vacinas, as quais os cidadãos dos Estados Unidos e do mundo precisam”.

“Nunca foi sobre reformar a OMS. Fui tudo mentira. Foi sempre sobre distracção e bode expiatório. Abandoná-la vai castrar a nossa capacidade para travar futuras epidemias e eleva a China como potência mundial a nível da saúde”, reagiu o senador democrata Chris Murphy.

No entanto, Trump pode retirar o financiamento americano à organização, como já tinha ameaçou em Abril, e prejudicar o seu funcionamento e a cooperação internacional, dado Washington ser o maior contribuidor ao dar anualmente 405 milhões de dólares. Os congressistas poderão avançar com leis que permitiam financiar a OMS, mas aí os republicanos entrariam em choque directo com o Presidente em ano de eleições presidenciais.