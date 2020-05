O mundo das abelhas

Entre as diferentes espécies, a abelha que nos interessa é a Apis mellifera. Produz boas quantidades de mel, enxameia moderadamente e só é agressiva quando incomodada. Ao colherem pólen e néctar das flores, as abelhas polinizam mais de um terço das plantas do planeta. O seu declínio populacional poderá dar origem a uma catástrofe alimentar.