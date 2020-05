Procura de alojamentos surpreende e há já quem espere um “Verão bom”

O telemóvel de Mónica McGill não pára. “Já quase não posso ouvir telefonemas e mensagens de Facebook, Instagram, e-mails. E quando falo com os meus colegas, dizem-me a mesma coisa.” É proprietária do Monte do Zambujeiro, um alojamento em espaço rural em Vila Nova de Milfontes e presidente da Associação Casas Brancas, rede que agrega empresas do sector na região do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

