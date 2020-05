Comprar no mercado, com a cesta pronta no digital

E se pudesse ver o que há no mercado, falar com os comerciantes e preparar a cesta de compras antes de sair de casa? A ideia já é uma realidade em Sintra, através do site criado pela autarquia e lançado esta semana, onde estão reunidos os 11 mercados municipais do concelho, das zonas mais rurais às urbanas.

Nesta montra virtual podemos passear pelas bancas destes “autênticos lugares de tradição e sabores”, onde o atendimento personalizado e a relação de proximidade têm bom peso na balança.

Além dos produtos alimentares disponíveis em cada um dos estabelecimentos – peixaria, talho, charcutaria e hortofrutícolas –, o estimado cliente pode encontrar bens e serviços complementares, como zonas de restauração, pastelaria, padaria, bancas de jornais, floristas ou mercearia, a par de outras informações úteis (morada, horários de funcionamento e contactos). No cabaz disponibilizado na página dos Mercados Municipais de Sintra estão entradas para os de Agualva, Cacém, Casal de Cambra, Estefânia, Pêro Pinheiro, Queluz, Rio de Mouro, São Carlos (Mem-Martins), Várzea de Sintra e Vila de Sintra.

O município deixa ainda uma nota sobre os benefícios da compra nos mercados, avançando dez razões para optar pelo comércio local: a tradição (permitindo a continuidade da identidade histórica e das memórias), a sustentabilidade, a frescura dos sabores, o atendimento à medida, o compromisso de qualidade, a tranquilidade, a contribuição para a comunidade, a economia de tempo, a confiança e a qualidade da experiência de compra.