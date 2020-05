“Está a ver? Aquela ali é a abelha rainha”

Harald levanta a tampa de uma das colmeias e, muito cuidadosamente, retira um dos quadros cheio de abelhas atarefadas. Só o olhar muito treinado do apicultor de Mangualde poderia identificar tão rapidamente a rainha. “Ali está ela. Consegue vê-la?”. Aponta com um dos cantos da espátula e percebemos que se refere a uma abelha de corpo um pouco mais alongado que as outras e que se mexe a grande velocidade entre elas, como se tivesse algo de muito urgente a fazer.

