Sporting revela que Wendel contraiu traumatismo no joelho direito

O médio brasileiro Wendel contraiu um traumatismo no joelho direito no treino do Sporting de sexta-feira, revelaram os “leões” no boletim clínico deste sábado, informando também que o avançado Luiz Phillype continua em tratamento de lesão.

“Wendel, jogador da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, contraiu um traumatismo no joelho direito com afectação do ligamento colateral medial (lateral interno)”, lê-se no site oficial do clube “verde e branco”.

O Sporting acrescentou que “o médio brasileiro sentiu dores e queixou-se no treino realizado esta sexta-feira no Estádio José de Alvalade, e foi diagnosticado este sábado na Academia Sporting”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo os “leões”, o também brasileiro Luiz Phellype “continua em tratamento e recuperação da lesão que sofreu”, uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e que obrigou a uma intervenção cirúrgica.

A I Liga tem o seu regresso agendado para 3 de Junho, quando faltam disputar as restantes 10 jornadas.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica. O Sporting de Braga está no terceiro posto, com 46 pontos, e o Sporting é quarto com 42 pontos.