Com goleada, Bayern dá mais um passo rumo ao octacampeonato

Com cinco golos nos primeiros 52 minutos, o Bayern Munique despachou neste sábado o Fortuna Dusseldorf na Allianz Arena e deu mais um passo rumo ao octacampeonato. Quatro dias depois de vencer em Dortmund o Borussia, a equipa de Hans-Dieter Flick protagonizou uma exibição de qualidade com Robert Lewandowski em destaque: o avançado polaco bisou e leva quatro golos nos quatro jogos disputados após o recomeço da Bundesliga.

Com apenas uma novidade no “onze” em relação à partida em Dortmund, o Bayern dominou por completo o Fortuna, que está na luta pela fuga à despromoção, e chegou ao intervalo com uma vantagem segura: 3-0, com golos de Zanka Jorgensen (na própria baliza), Pavard e Lewandowski.

Com a vitória na mão, o Bayern não baixou o ritmo após o intervalo e no espaço de sete minutos construiu a goleada – golos de Lewandowski (50’) e Davies (52’) -, fechando a contagem em 5-0. Com este triunfo – o 14-º nas últimas 15 jornadas -, o Bayern tem mais 10 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que neste domingo joga no terreno do “lanterna vermelha” Paderborn.