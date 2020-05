O que duas semanas de futebol na Alemanha revelaram

O recomeço do futebol profissional na Alemanha (o primeiro grande campeonato europeu a retomar a sua actividade após a paragem forçada devido à pandemia de covid-19) gerou muitas críticas, mas até ao momento, e já com cerca de duas semanas após o regresso da competição, tudo tem corrido bem de uma forma geral.

Claro que há algumas situações que fogem ao protocolo sanitário definido para o recomeço da Bundesliga. A distância física recomendada no documento sempre que o jogo não está a decorrer já levou a algumas situações bizarras, como quando são avisados para se afastarem uns dos outros apenas segundos depois de terem estado em contacto pela disputa de bola.

Para além disso, já houve várias equipas em que os jogadores não respeitaram a recomendação para não celebrarem juntos os golos. É a força do hábito, defendem-se os jogadores.

Tempo útil de jogo aumentou

Mas há certas diferenças neste regresso da Bundesliga e não se está apenas a falar da ausência de público nas bancadas, nem do número algo elevado de lesões que os primeiros jogos originaram: oito só no final da primeira jornada.

A vantagem de se jogar no seu estádio esbateu-se ao mesmo tempo que o tempo útil de jogo aumentou comparativamente aos encontros com público nas bancadas. Os jogadores deixaram de jogar para a plateia. A ausência de público também afecta os níveis de risco que os jogadores aceitam correr. “É a oportunidade para os campeões dos treinos”, como disse Franz Beckenbauer, ex-internacional alemão. Na sua opinião, os jogadores que costumam brilhar nas sessões de treino mas que baqueiam nos jogos por lidarem mal com a pressão ganharam uma oportunidade para brilhar.

Esta sensação de descompressão também originou mais passes e toques de calcanhar do que a média da Bundesliga, mas igualmente mais passes para os guarda-redes.

Indiscutíveis são os bons resultados das audiências. A Sky Germany, empresa que detém a maior parte dos direitos de transmissão televisiva da Bundesliga, viu mais de seis milhões de pessoas assistirem aos primeiros jogos disputados após a suspensão da prova – a 16 de Maio. Em termos de quota de mercado e entre a faixa etária dos 14 aos 49 anos ultrapassou os 60%. E, uma semana depois e já sem o efeito da novidade três milhões de pessoas assistiram aos jogos de sábado.