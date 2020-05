SpaceX volta a tentar lançar astronautas este sábado. Veja em directo

As condições meteorológicas adiaram na última quarta-feira o lançamento do foguetão da SpaceX que vai levar dois astronautas da NASA, no interior da cápsula Crew Dragon, até à Estação Espacial Internacional. Este sábado, o mau clima à volta da missão não virá dos céus (as condições meteorológicas serão este sábado mais favoráveis), mas antes do falhanço de um outro projecto da SpaceX (que não está relacionado com a parceria deste sábado com a NASA), que, na noite de sexta-feira, se desfez em chamas.

Um protótipo do Starship, o próximo foguetão da SpaceX, explodiu durante testes no Sul do Texas e, ainda que as duas operações não estejam directamente relacionadas, esta explosão não podia ter acontecido em pior altura, num momento crítico para a empresa espacial de Elon Musk.

Ainda assim, a NASA mantém o convite dirigido a todo o mundo para assistir este sábado ao início de uma nova era espacial, na plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, às 20h22 (hora de Portugal continental). Pela primeira vez, os EUA recorrem a uma empresa privada, a SpaceX, para colocar astronautas em órbita.

Além disso, há quase uma década, desde a reforma dos vaivéns em 2011, que não partem astronautas de solo norte-americano, tendo os EUA de pagar a boleia até ao espaço em foguetões russos.