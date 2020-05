Protótipo da nova nave da SpaceX explode durante teste

Um protótipo da Starship, o próximo foguetão da SpaceX, explodiu na sexta-feira durante testes no sul do Texas, numa altura em que a empresa espacial de Elon Musk seguia um calendário de desenvolvimento agressivo para conseguir pilotar o veículo de lançamento pela primeira vez.

O incidente não está relacionado com o lançamento de dois astronautas da NASA, previsto para este sábado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida. Essa missão utiliza um foguetão diferente, o Falcon 9, com a cápsula Crew Dragon fixada no topo.

O protótipo desapareceu numa bola de fogo explosiva no centro de testes da SpaceX em Boca Chica. O incidente estava a ser transmitido pelo site NASA Spaceflight. Não há registo de feridos.

O Starship, um foguetão de 120 metros, foi concebido para transportar tripulantes e cem toneladas de carga até à Lua e Marte. O foguetão é reutilizável e pretende servir a próxima geração da exploração espacial e tornar mais acessíveis as viagens ao espaço, um objectivo de Elon Musk.