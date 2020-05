Susana Travassos volta a Pássaro Palavra com videoclipe criado na quarentena

Chama-se Mi gitanito é um dos temas do último álbum da cantora e compositora algarvia Susana Travassos, lançado em 2019 e gravado integralmente em Buenos Aires, na Argentina. Pássaro Palavra, o disco, tem canções assinadas por ela e por Ana Terra, Déa Trancoso, Luísa Sobral, Melody Gardot, Mili Vizcaíno, Chico César ou Fred Martins, tendo participado nas sessões de gravação alguns dos melhores instrumentistas da actualidade na Argentina: Alan Plachta (guitarras e produção), Tiki Cantero (percussão), Mariano Malamud (viola), Nacho Amil (piano), Gonzalo Fuertes (contrabaixo), Guilherme Rubino (violino), Santiago Arias (bandoneon), Paula Pomeraniec (violoncelo) e, como convidado especial, o arranjador e pianista Diego Schissi.

Agora, Susana resolveu voltou a um dos temas do disco, Mi gitanito, com letra e música da cantora e compositora espanhola Mili Vizcaíno, e a partir da gravação original resolveu lançar um videoclipe, idealizado em plena pandemia pelo músico e fotógrafo alemão Matthias Toews, onde a imagem da videoconferência (usada nestes tempos de luta contra a covid-19) surge justaposta a um cenário de frondosas árvores. “Foi a ideia também de conectar esse tipo de comunicação com a sensação de estar na natureza. O contraste entre natureza e tecnologia inspirou-me”, diz Matthias. Houve ainda, acrescenta-se no comunicado que anuncia o lançamento do videoclipe, “a intenção de assumir alguma precariedade, integrando as reais imperfeições inerentes à situação real: o delay entre a mensagem enviada e a recebida, a textura com pouca definição, assim como a falta de maquilhagem própria de quem está em casa num dos seus dias na quarentena.”