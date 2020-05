Violência doméstica no banco dos réus, da acusação à sentença

Neste P24, conversamos com a jornalista Joana Gorjão Henriques sobre a série “Violência doméstica no banco dos réus”, um conjunto de reportagens em cinco capítulos a ser publicados semanalmente, aos sábados, na edição impressa do PÚBLICO.

Falamos também com a jurista Elisabete Brasil e com o psicólogo forense Rui Abrunhosa Gonçalves para compreender, por um lado, as dificuldades para as vítimas de violência doméstica de entrarem no “palco” dos julgamentos, e, por outro, o acompanhamento dos agressores para reduzir o risco de reincidência.

