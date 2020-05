PÚBLICO e FLAD lançam PGlobal em inglês

O projecto PGlobal nasceu com o propósito de fornecer à comunidade portuguesa dispersa pelo mundo uma síntese semanal dos principais acontecimentos do país e do mundo registados nas páginas impressas e na edição online do PÚBLICO. A partir de hoje, uma parceria entre o jornal e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), a ambição do projecto alarga-se.

Uma edição em inglês vai permitir o acesso ao noticiário nacional internacional com a chancela do PÚBLICO a um universo potencial de leitores muito mais vasto. Em especial, o objectivo da edição bilingue é chegar “a públicos interessados pela actualidade portuguesa que não dominam o Português, em particular as novas gerações da importante comunidade lusodescendente nos Estados Unidos”.

Editado pela jornalista Leonete Botelho, o PGlobal consiste num site e numa newsletter divulgada às sextas-feiras que faz a síntese dos principais acontecimentos da actualidade e sugere aos seus leitores um conjunto de pistas de leitura através da referência de hiperligações (links) da edição digital do PÚBLICO.

“O PGlobal é como a janela de uma casa portuguesa de onde se vê o mundo e através do qual o mundo vislumbra Portugal. Essa casa é o PÚBLICO, onde todos os dias trabalhamos para informar com rigor e compreender a notícia por detrás do momentum. Na Newsletter PGlobal, procuramos desenrolar o fio que cada semana tece através das notícias; no site PGlobal, oferecemos as notícias seleccionadas na íntegra, em Português e em Inglês”, explica a jornalista.

A edição do projecto em inglês tornou-se possível com o apoio da FLAD, empenhada em promover as ligações a Portugal das novas gerações de luso-descendentes que, em muitos casos, já não dominam o inglês. “Acreditamos que com este projecto PGlobal em Inglês vamos conseguir fazer chegar Portugal mais longe, junto daqueles que não são fluentes na língua portuguesa. É um investimento que faz sentido na nossa missão de aproximar as comunidades portuguesas, que demonstram continuamente interesse e orgulho nas suas raízes. Ao permitir o acesso nos dois idiomas, acreditamos que vamos fornecer uma ferramenta importante para o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos”, diz Rita Faden, presidente da FLAD. Uma outra virtude do projecto, acrescenta Rita Faden, é fazer com que o PGlobal chegue aos “americanos que vivem em Portugal, e que podem ter nesta plataforma contacto directo e de qualidade com a actualidade do país”.

Domingos Fezas Vital, embaixador de Portugal nos Estados Unidos, considera que a intensidade das relações deste país com Portugal justifica a existência do PGlobal com edição em inglês. “Temos de garantir que não perdemos o momentum existente à data, antes do confinamento. Para esse efeito, a informação é crucial, uma vez que dispor de informação fiável significa estar mais bem equipado para identificar e dimensionar as oportunidades. Informação essa, com a qual a nossa comunidade, na sua dimensão portuguesa e também americana, se possa identificar plenamente”, diz o embaixador, numa mensagem publicada na página do PGlobal.

O acesso ao PGlobal vai ser livre nas duas próximas semanas. Depois, a newsletter e o noticiário do site do projecto será acessível através de uma assinatura anual com o valor de 19.90 euros. Os assinantes do PÚBLICO têm acesso integral a este serviço.