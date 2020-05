Porto e outros nove distritos sob aviso amarelo por causa da chuva e trovoada

Dez distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo já esta sexta-feira à tarde devido à previsão de tempo de chuva e trovoada, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 desta sexta-feira devido a “aguaceiros, por vezes fortes” e "condições favoráveis à ocorrência de trovoada”, com “possibilidade de rajadas fortes de vento”.

Já Lisboa, Setúbal e Leiria continuam sob alerta amarelo devido ao calor, bem como Braga.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Apesar destas previsões, as temperaturas continuam altas em todo o país.

Chuva regressa

Depois de vários dias de sol e temperaturas altas que já fizeram lembrar o Verão, o sol voltar-se-á a esconder e a chuva regressa a Portugal.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê que os termómetros poderão chegar aos 35 graus Celsius em Braga, 27ºC no Porto, 32ºC em Bragança, 33ºC em Coimbra, 35ºC em Santarém, 32ºC em Lisboa e 30ºC em Faro. O IPMA prevê ainda céu parcialmente nublado para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, com os termómetros a rondarem os 20ºC nos Açores e os 24ºC no Funchal.

No sábado, o céu cobre-se novamente de nuvens e deverá chover em Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.

As temperaturas deverão baixar ligeiramente no litoral Norte e Centro, com a máxima a rondar os 23ºC no Porto, 32ºC em Coimbra, 28ºC na Guarda, 33ºC em Lisboa e 29ºC em Faro. A mínima poderá chegar aos 16ºC em Braga, 17ºC no Porto e Coimbra, 15ºC em Leiria, 22ºC em Portalegre, 20ºC em Lisboa e 19ºC em Faro.

Para domingo estão previstos períodos de céu muito nublado e aguaceiros fortes de Norte a Sul do país, especialmente nas regiões do interior, assim como uma pequena descida da temperatura máxima, nomeadamente no Sul.

“Os próximos três dias serão dias de céu pouco nublado ou limpo, haverá períodos de maior nebulosidade durante a tarde e há probabilidade de, durante a tarde, nas regiões do interior Norte e Centro haver a ocorrência de aguaceiros acompanhados de trovoada. No sábado, aumenta a probabilidade [de chuva] também no interior da região Sul”, explicou ao PÚBLICO o meteorologista do IPMA Bruno Café.

O céu manter-se-á nublado e a chuva vem para ficar durante a próxima semana, com as previsões a apontarem para aguaceiros um pouco por todo o país.