Ginásios reabrem no dia 1 de Junho

O primeiro-ministro António Costa anunciou, esta sexta-feira, que os ginásios podem reabrir a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Junho.

Esta era a data pedida pela Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) que, há cerca de duas semanas, se reuniu com a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

As duas entidades estiveram reunidas para discutir quais as medidas de segurança que devem ser adoptadas para garantir que os ginásios não se transformem em possíveis locais de contágio.

No dia da reunião, o presidente da AGAP, José Carlos Reis, mostrou confiança de que seria possível reabrir em Junho, visto que a DGS garantiu que as medidas de segurança propostas pelos empresários não estavam muito longe das preconizadas pela entidade de saúde.

No final de Abril, a AGAP elaborou uma proposta com várias medidas que permitissem que os consumidores regressassem com maior segurança e confiança aos ginásios e clubes de fitness. Nesta lista constam sugestões como a utilização de metade das máquinas e equipamentos de cardio-fitness e musculação e a limitação do tempo de treino.

Quanto ao distanciamento, a AGAP defende que os ginásios e academias recorram a “adaptações temporárias”, prevendo-se a “marcação no chão das distâncias mínimas entre as pessoas na recepção dos clubes” e a implementação de “protecções de acrílico ou vidro no atendimento”. Devem ser também implementadas recomendações para os clientes sobre o uso dos equipamentos e higienização imediata após a utilização e proibida a prática de exercício físico a dois.