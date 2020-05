Engano atira reabertura dos tribunais para início de Junho

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse e repetiu que queria que os tribunais retomassem a sua actividade ainda em Maio. Mas afinal isso já não vai acontecer: um engano relacionado com a compatibilização de prazos entre dois diplomas legais fez com que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tivesse devolvido ao Parlamento a lei que acabou por só vir a ser promulgada no passado dia 25, muito depois do previsto.

