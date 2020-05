Empresas florestais temem “grandes catástrofes” após menor procura na limpeza

A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) diz que, independentemente da prorrogação do prazo de limpeza de terrenos florestais, este ano houve menos procura dos proprietários por estes trabalhos e teme “grandes catástrofes”.

“Se se conjugarem os factores que se observaram em 2017, no que diz respeito às alterações climáticas, de todos esses picos que surgem de calor e ventos, vamos enfrentar este ano grandes catástrofes, não tenho dúvidas disso”, afirmou o presidente da ANEFA, Pedro Serra Ramos, em declarações à agência Lusa, considerando que a limpeza de terrenos florestais é um “problema de fundo”, que ultrapassa a questão do prazo.

Em relação à procura pelos trabalhos de limpeza de terrenos, “o ano de 2018 foi claramente atípico”, em consequência dos grandes incêndios em 2017, mas “em 2019 já houve menos limpeza e em 2020 já houve menos limpeza, porque as pessoas não têm dinheiro”, indicou o representante das empresas florestais, reforçando que tal é um ónus para os proprietários, sem contrapartidas na rentabilidade económica da floresta.

Em comparação ao registado em 2019, “este ano o número de privados, claramente, foi um número muito mais diminuto à procura de empresas para realizarem esse tipo de trabalho”, revelou.

Há casos de proprietários que se entretiveram a limpar os terrenos durante o período de confinamento devido à pandemia da covid-19: “Temos alguns casos de proprietários que o ano passado tinham contratado empresas e este ano não o fizeram, porque eles próprios trataram do assunto”, disse Pedro Serra Ramos.

Quanto à procura por parte de proprietários públicos, inclusive municípios, o responsável comentou que “ainda há concursos públicos a serem lançados”, o que dificulta o cumprimento do prazo, porque é preciso avaliar propostas e, depois, escolher quem faz o trabalho.

A pandemia da covid-19 fez com que muita da indústria florestal tenha stock suficiente de madeira nas fábricas, o que significa que há muita madeira que estava pronta para ser cortada e que ficou por cortar, podendo “ter um impacto naquilo que são os incêndios durante o verão, durante a época mais quente”, alertou.

No âmbito do trabalho das empresas, registam-se problemas associados à mão-de-obra: “continuam a faltar meios profissionais”, expôs Pedro Serra Ramos, explicando que estão a surgir “muitas novas empresas”, mas que “não estão convenientemente preparadas” para a realização destes trabalhos.

Em termos dos preços, “há alguma contradição”, com situações de aumento dos valores, em particular no caso dos concursos públicos, e com as novas empresas a apresentarem, sobretudo para os proprietários privados, “preços esmagados com que as empresas que normalmente trabalham nessa área não conseguem competir”.

Relativamente ao impacto da pandemia no trabalho das empresas florestais, o dirigente apontou a dificuldade nas deslocações para fora dos concelhos, em que “houve por várias vezes ‘barramento’ às carrinhas de pessoal”, e os custos acrescidos na implementação das normas de segurança contra a covid-19, inclusive o transporte dos trabalhadores e as máscaras de protecção individual, o que “obriga as empresas a investir mais em cada trabalho que realizam”.

Sobre a prorrogação do prazo de limpeza de terrenos florestais, primeiro de 15 de Março para 30 de Abril e depois para 31 de Maio, na sequência das medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da covid-19, o representante sublinhou que “o problema é de fundo e não propriamente relacionado com o prazo de realização dos trabalhos”.

A questão é sobretudo a forma como se procura “colmatar o problema do desordenamento urbano com a obrigatoriedade de realização de uma limpeza que em nada é amiga do ambiente nem da floresta”.

Na perspectiva da ANEFA, a legislação obriga a “uma limpeza que não se coaduna com os princípios da biodiversidade e da sustentabilidade”, pelo que já deveria ter sido revista, para compatibilizar a protecção das zonas periurbanas com uma exploração florestal eficiente e sustentável.

“No momento em que traçarmos as áreas que nos estão a obrigar a limpar em torno das áreas urbanas, se calhar vamos chegar à conclusão de que vamos perder grande parte da área florestal deste país”, advertiu Pedro Serra Ramos, adiantando que essa aérea tem um significado importante na preservação do sector.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contra as actuais acções de limpezas que em “nada ajudam” a gestão florestal, a associação propõe que se encontrem soluções para que a floresta seja mais rentável e se evitem as situações de abandono por parte dos proprietários.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova prorrogação do prazo de limpeza de terrenos, o representante avançou que seria um contra-senso e poderia ser “um risco elevado”, em consequência das condições meteorológicas. Estes tipos de trabalhos, lembrou, “estão proibidos em alturas em que o risco de incêndio é elevado, portanto os trabalhos têm mesmo de parar por força da lei”.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, após o prazo para assegurarem a gestão de combustível florestal, que foi prorrogado até 31 de Maio, os proprietários ficam sujeitos a coimas, em caso de incumprimento, que variam entre 280 e 120 mil euros. No âmbito da Operação Floresta Segura 2020, a Guarda Nacional Republicana identificou já 23.968 situações de incumprimento na limpeza de terrenos.