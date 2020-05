Da comunhão à distância: as recomendações da Direcção-Geral da Saúde para missas

Os crentes devem sentar-se a pelo menos dois metros uns dos outros durante a missa, mas não estão proibidos de comungar – apenas devem fazê-lo higienizando as mãos imediatamente antes e depois. Estas são as regras para as missas e cultos publicadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), esta sexta-feira. A partir deste sábado, os fiéis poderão voltar aos locais de culto.

Distância e álcool – muito álcool – são dois dos factores mais importantes no regresso aos locais de culto. Mas há mais regras a cumprir a partir de sábado, como a remoção ou proibição de toque de objecto ou substâncias no local de culto (como água benta), sinalização dos lugares onde se podem sentar os fiéis e a criação de circuitos dentro de igrejas e outros locais de culto, de forma a evitar que os fiéis se cruzem. De preferência, deve existir uma porta de saída diferente da porta de entrada. Os primeiros a entrar sentam-se o mais distante da porta possível; os primeiros a sair devem ser os que se sentarem mais perto da saída.

A máscara vai ser obrigatória no interior destes templos, assim como a higienização das mãos à entrada e saída, e serão de evitar e substituir “momentos que envolvem contacto físico (por exemplo: aperto de mão, beijo ou abraço) por outro tipo de saudação que garanta a distância recomendada de, pelo menos, 2 metros”, recomenda a DGS.

O momento da comunhão é a única altura em que os fiéis poderão baixar a máscara. De acordo com a DGS, devem organizar-se numa fila, mantendo dois metros de distância entre eles, e baixando a máscara “duas pessoas antes da sua vez de comungar”. As mãos devem ser higienizadas antes e depois. A máscara deve voltar a ser colocada logo depois do ritual.

pdf Regras da DGS para as missas Descarregar

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Deve, ainda evitar-se “a partilha de objectos (por exemplo: tapete de oração - cada pessoa deve levar o seu ou, em caso de inexistência, usar material descartável e higienizar o tapete entre utilizações)”, lê-se no documento. São também de evitar os “momentos de refeições de convívios antes e após o culto”.

Os espaços devem ser arejados durante e depois do culto e desinfectados (bancos, apoios e puxadores de portas) “principalmente no final de cada celebração”, alerta a DGS.

As instituições de culto e religiosas devem instar as pessoas mais velhas a manter-se me casa, convidando-as a “assistirem às celebrações através de meios de transmissão alternativos ou a optarem por horários em que as celebrações são menos frequentadas”.