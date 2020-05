Corpo de jovem estudante encontrado no rio Tejo

O corpo da estudante de 23 anos, natural de Elvas, que terá sido morta pelo colega de mestrado, foi encontrado pelas autoridades nesta sexta-feira, apurou o PÚBLICO junto de fonte policial. O corpo foi avistado por um homem que avisou as autoridades. Estava no rio Tejo, junto ao terminal de contentores de Santa Apolónia.

A arma, que apenas se sabe que será um objecto perfurante, também foi encontrada, mas numa zona de lodo, junto ao Cais da Matinha, onde as autoridades estiveram a fazer buscas durante o dia de ontem e toda a manhã desta sexta-feira.

Terá sido o próprio suspeito, Rúben Couto, de 25 anos, que quando foi detido na quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, admitiu a agressão e indicou o local onde deixou o corpo da jovem e a arma do crime. A estudante terá sido morta na casa onde vivia, na zona de Marvila, em Lisboa, na noite de 22 de Abril.

Rúben Couto, suspeito de matar a colega de mestrado, tem estado internado no Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido encontrado, na quinta-feira, com ferimentos (feitos por si próprio) pelos guardas do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária (PJ).

Ao que o PÚBLICO apurou, o suspeito deverá ter alta ainda esta sexta-feira, sendo presente sábado ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial.