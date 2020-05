‘Vice’ do CDS candidata-se a bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) vai a eleições a 27 de Junho e há dois candidatos: Artur Lima, que é vice-presidente do CDS, e Miguel Pavão, fundador da ONG Mundo a Sorrir.

Sob o lema de campanha “renovar com confiança”, Artur Lima candidatou-se por considerar que reúne a “experiência cívica e política” necessária para “estabelecer consensos” e fazer “reivindicações” junto do Governo além da sua experiência clínica (no público e no privado).

Líder do CDS-Açores, Artur Lima é representante da OMD no arquipélago há 12 anos e congrega na sua lista membros dos anteriores corpos sociais, garantindo que há renovação em cerca de metade. Foi co-autor do programa regional de saúde oral e autor do programa de saúde escolar M6.

Assumindo a vice-presidência da direcção do CDS liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, eleito em Janeiro passado em congresso, o líder do CDS-Açores garante que o exercício das duas funções em simultâneo não é incompatível: “Não preciso do cargo de bastonário para a política”.

Tendo em conta a situação gerada pela pandemia, que obrigou muitos dentistas a encerrar os seus consultórios, Artur Lima defende que devem ser criadas condições, neste momento, para permitir aos profissionais adquirir equipamentos de protecção individual a “preços muito razoáveis”. Como principais desafios do futuro bastonário aponta “dignificar a profissão” e “promover a literacia da população sobre a saúde oral”.

Com o mote “Mudar. Pelo futuro da profissão”, a candidatura liderada por Miguel Pavão, considera que a classe profissional “está a atravessar uma crise profunda, onde a precariedade, a falta de saídas profissionais e o abandono dos médicos dentistas são uma preocupante realidade”.

As eleições para eleger o sucessor de Orlando Silva (que não concorreu a mais um mandato) decorrerão por correspondência e presencialmente no dia 27 de Junho na sede da OMD, no Porto, e noutras delegações no país, incluindo nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira.