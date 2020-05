Um país a desconfinar a duas velocidades

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu esta sexta-feira, no final do Conselho de Ministros, a necessidade de desconfinar a velocidades diferentes. Convencido pelos números apresentados nos últimos dias, e que reflectem uma evolução dos casos de covid-19 menos positiva na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Governo decidiu que a zona da capital terá avançar mais lentamente no sentido do regresso à normalidade.

Continuar a ler