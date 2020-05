MP acusa autarca de Castelo Branco de prevaricação e pede perda de mandato

O Ministério Público do Departamento Regional de Investigação e Acção Penal de Coimbra deduziu acusação contra o presidente da Câmara de Castelo Branco, a quem imputa a prática de crime de prevaricação de titular de cargo político. Em causa está a intervenção de Luís Correia, enquanto líder da autarquia, na “contratação e aquisição de serviços por parte do município, em violação de impedimentos legais”, alega o Ministério Público (MP) que requer, em caso de condenação definitiva, “a perda do mandato político” do autarca do PS.

Continuar a ler