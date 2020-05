O Conselho de Ministros vai renovar a situação de emergência, durante a reunião que se realiza nesta sexta-feira no Palácio da Ajuda. A situação em curso, motivada pela pandemia de covid-19, termina a 31 de Maio, domingo, e será prorrogada por mais 15 dias. No plenário do Governo será regulada a terceira fase de desconfinamento da sociedade e da economia.

