Centros comerciais e lojas do cidadão da região de Lisboa continuam fechados até dia 4

Os centros comerciais e as lojas do cidadão abrem apenas a 4 de Junho – e não no dia 1 – na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Quanto às lojas com mais de 400 metros quadrados e feiras, a decisão caberá às autarquias.

O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira, depois do Conselho de Ministros, várias medidas específicas para a AML, onde se têm verificado mais novos casos este mês.

Na AML, os ajuntamentos vão continuar limitados a dez pessoas. Será reforçada a vigilância epidemiológica em obras de construção civil e trabalho temporário.

Os veículos privados de transportes de passageiros terão lotação máxima de dois terços dos passageiros, com uso obrigatório de máscara.

pdf Plano de desconfinamento - 29 de Maio de 2020 Descarregar