Multidão incendeia esquadra em Minneapolis, Trump ameaça enviar Exército com ordens para disparar

As imagens dos violentos motins em Los Angeles, há quase 30 anos, após o espancamento do afro-americano Rodney King por polícias, repetiram-se na última noite, numa outra cidade norte-americana, por causa da morte de George Floyd, sufocado por um agente numa operação policial na segunda-feira.

Na madrugada desta sexta-feira, uma multidão em fúria invadiu e ateou fogo a uma esquadra da polícia em Minneapolis, no estado do Minnesota, e forçou a fuga dos agentes que a guardavam, levando o Presidente norte-americano, Donald Trump, a ameaçar dar ordens ao Exército para disparar contra os manifestantes.

“Não posso ficar a olhar e a ver isto a acontecer numa grande cidade americana, Minneapolis”, disse Trump, acusando o mayor local, do Partido Democrata, de uma “total falta de liderança”.

“Ou o mayor Jacob Frey, um radical de esquerda, resolve a situação, ou enviarei a Guarda Nacional para fazer o trabalho”, continuou o Presidente norte-americano, concluindo a sua reacção aos protestos anti-racistas e aos distúrbios violentos com uma ameaça que foi sinalizada pelo Twitter como “glorificação da violência” – uma decisão que deverá agravar ainda mais a relação entre a Casa Branca e a empresa de Silicon Valley.

“Estes BANDIDOS [maiúsculas no original] desonram a memória de George Floyd, e eu não vou deixar que isso aconteça. Acabei de falar com o governador Tim Walz e disse-lhe que o Exército está ao lado dele. Se houver algum problema, vamos assumir o controlo, mas quando as pilhagens começarem, os tiros também vão começar”, disse Trump.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mayor de Minneapolis, Jacob Frey, teve conhecimento dos tweets do Presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa, na madrugada desta sexta-feira. Depois de abanar a cabeça em sinal de desilusão, Frey respondeu a Trump à acusação de que a sua liderança é fraca.

“Fraqueza é recusarmo-nos a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias acções; fraqueza é apontarmos o dedo a outra pessoa num tempo de crise. Donald Trump não sabe nada sobre a força de Minneapolis. Somos fortes como tudo. Estamos a atravessar uma fase difícil? Sim, estamos. Mas podem ter a certeza de que vamos ultrapassá-la”, disse o mayor de Minneapolis.