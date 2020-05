Covid-19: Áustria retira obrigatoriedade de máscaras nas escolas e lojas

As autoridades austríacas estão empenhadas em acelerar o processo de alívio das restrições de distanciamento social impostas para travar a propagação da covid-19. Uma das principais mudanças é o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas e estabelecimentos comerciais.

A medida foi anunciada esta sexta-feira pelo chanceler, Sebastian Kurz, que também vai pôr fim ao limite de quatro adultos por cada mesa em restaurantes e bares, e permitir que estejam abertos até à 1h da manhã. Até agora, estes estabelecimentos deviam encerrar no máximo às 23h.

As medidas entram em vigor a partir de 15 de Junho e a obrigatoriedade de máscaras mantém-se nos transportes públicos, centros de saúde, farmácias e hospitais, e em estabelecimentos fechados onde é difícil assegurar o distanciamento, como os cabeleireiros.

“Estamos satisfeitos por podermos fazer estes ajustamentos porque isso significa um alívio das restrições”, afirmou Kurz, alertando, no entanto, que não exclui a reintrodução das limitações “se a situação piorar”. A Áustria registou apenas 27 novos casos entre quinta e sexta-feira e conta apenas com 640 casos activos – no total, o país contabilizou 16.655 infecções e 668 mortes por covid-19.

As autoridades foram rápidas a responder e logo após os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus impuseram medidas de confinamento. A reduzida progressão da doença permitiu que a Áustria fosse um dos primeiros países da Europa Ocidental a estar em condições para regressar à normalidade, algo que iniciou a meio de Abril, reabrindo restaurantes, escolas, lojas e hotéis.