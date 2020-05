Loures pede ajuda ao Governo: “É urgente um ataque mais próximo e mais forte”

O autarca de Loures, Bernardino Soares, enumera as três razões que, a seu ver, explicam o aumento de casos de covid-19 na Grande Lisboa e no seu concelho: transportes públicos cheios, precariedade laboral e precariedade habitacional. Loures é o concelho da Área Metropolitana de Lisboa com mais novos casos desde 4 de Maio, o primeiro dia do desconfinamento.

