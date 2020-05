Juros da dívida regressam aos níveis do início da crise

As compras a um ritmo nunca visto do Banco Central Europeu (BCE), e agora a possibilidade real de lançamento de um plano de estímulo orçamental de grande dimensão com mutualização da dívida, parecem estar a conseguir afastar da Europa o espectro de uma nova crise de dívidas soberanas, dando aos países com finanças públicas mais frágeis, como Portugal, a expectativa de poderem continuar a financiar-se nos mercados a taxas baixas durante mais algum tempo.

