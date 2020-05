UEFA discute conclusão das provas num jogo por eliminatória

A UEFA pondera completar as correntes edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa numa cidade apenas, a partir dos quartos-de-final, devido às restrições impostas pela covid-19. A proposta vai ser apreciada na reunião do Comité Executivo, de 17 de Junho.

As duas provas europeias estão suspensas desde Março e as finais, a realizar em Istambul (Champions) e Gdansk (Liga Europa), acabaram por ser adiadas para Agosto, altura em que o organismo quer ter as provas domésticas concluídas.

De acordo com o presidente do Getafe, Ángel Torres, a solução para minimizar o risco de contágio por covid-19 poderá passar por concentrar os jogos a partir desta fase.

“A ideia da UEFA é jogar a Liga dos Campeões e a Liga Europa, a partir dos quartos-de-final, num só jogo num só estádio, embora nada esteja confirmado ainda”, adiantou o dirigente à rádio espanhola Cadena COPE.

Um porta-voz da UEFA confirma que está a ser estudado o melhor enquadramento. “Foi constituído um grupo de trabalho, com representantes das Ligas e dos clubes, para avaliar soluções de calendário que nos permitam concluir esta temporada. Há uma variedade de opções que estamos a estudar e ainda não foram tomadas decisões”.