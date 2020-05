Estádio do Famalicão é o 16.º a ser aprovado na I Liga

O Famalicão juntou-se ao rol dos clubes da I Liga que viram o estádio receber luz verde das autoridades de saúde para receber jogos do campeonato nesta recta final da temporada.

Numa primeira fase das vistorias, o Estádio Municipal de Famalicão foi vetado, recebendo as sugestões das correcções que eram necessárias para ser aprovado. Essas alterações foram implementadas, a documentação foi enviada e uma nova inspecção ao recinto permitiu reverter a decisão.

São, agora, 16 os estádios da Liga aptos a participar nesta ponta final da época, depois de o Estádio do Bonfim, em Setúbal, ter também convencido as autoridades numa segunda fase.

O Famalicão já tinha acordado com o Gil Vicente a utilização do Estádio Cidade de Barcelos, precavendo-se para a possibilidade de o seu recinto vir a ser chumbado, mas esta decisão permitirá ao clube sensação da Liga disputar em casa as partidas em falta.