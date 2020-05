Derby de Sevilha no regresso de Liga espanhola

O derby entre Sevilha e Bétis assinalará o recomeço da época 2019/20 da Liga espanhola a 11 de Junho, três meses após a suspensão devido à pandemia da covid-19.

La Liga recomeçará com a 28.ª ronda, com o derby andaluz: o Sevilha de Julen Lopetegui e do internacional português Rony Lopes, recebe o Bétis de William Carvalho. Nos outros jogos, o líder Barcelona visita o Maiorca e o Real Madrid recebe o Eibar, enquanto o Atlético de Madrid defrontará fora o Athletic Bilbau.

A data da retoma foi acordada esta sexta-feira pelo Grupo de Contacto, do qual fazem parte o Conselho Superior dos Desportos, a Real Federação Espanhola de Futebol e a Liga espanhola. Ficou ainda definido que, caso se cumpram todos os prazos – quando faltam disputar 11 jornadas – a Liga ficará concluída no fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, numa decisão que engloba a II Liga, parada desde a 31.ª de 42 jornadas.

A Liga espanhola conta com vários jogadores portugueses, entre eles Nélson Semedo (Barcelona), Rony Lopes (Sevilha), Antunes (Getafe), João Félix (Atlético Madrid), Thierry Correia e Gonçalo Guedes (Valência), Rui Silva e Gil Dias (Granada), William Carvalho (Bétis), Rúben Vezo e Hernâni (Levante), Paulo Oliveira e Rafa Soares (Eibar) e Kevin Rodrigues (Leganés).