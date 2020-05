Autoridades retomam auditorias à segurança dos estádios

Estão a ser retomadas nesta sexta-feira as auditorias aos estádios da I Liga de futebol, que haviam sido interrompidas em Março, que visam contribuir para o combate ao fenómeno da violência no desporto. O processo vai prolongar-se até ao dia 15 de Junho.

A ronda de auditorias teve início a 26 de Fevereiro, numa iniciativa promovida pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) e pelas forças de segurança. A pandemia de covid-19 obrigou, porém, à interrupção da operação no dia 10 de Março.

O Governo anuncia estas auditorias como um “trabalho contínuo e sistemático de erradicação de fenómenos de violência e racismo, tanto no exterior como no interior dos recintos desportivos”. “As auditorias permitirão que a próxima época desportiva se inicie com este trabalho concluído”, acrescenta o gabinete do ministro da Administração Interna.

A partir desta sexta-feira serão inspeccionados, assim, os estádios do Sp. Braga, Boavista, FC Famalicão, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Moreirense, Tondela, Rio Ave, Gil Vicente, V. Guimarães, Portimonense e Farense.