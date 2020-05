Yoko Ono e o jardim do bem e do mal

Dois meses e uma pandemia depois, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS) inaugura finalmente este sábado a primeira exposição panorâmica no país da obra de Yoko Ono (Tóquio, 1933). E, após uma primeira visita a Yoko Ono: o jardim da aprendizagem da liberdade, ainda em montagem, é incontornável começar por falar da sala em que a artista nos confronta violentamente com os tempos que estamos a viver, bem longe do estado zen enunciado no título: no piso térreo do museu, cem caixões de pinho geometricamente alinhados transportam-nos para a crua agenda noticiosa actual, a dos enterros anónimos de vítimas da covid-19 em valas improvisadas na terra de ninguém, por exemplo no Brasil.

