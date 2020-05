Como as melodias levaram Pedro Jóia a trazer José Afonso para a sua guitarra

No ano em que Pedro Jóia nasceu, 1970, José Afonso foi a Londres gravar um disco: Traz Outro Amigo Também. Meio século passado, o então recém-nascido que se tornou guitarrista junta-se ao chamamento sugerido no título da canção. E gravou-a, num disco exclusivamente dedicado à obra de José Afonso. Chamou-lhe Zeca, diminutivo pelo qual o cantor e compositor era conhecido entre familiares, amigos ou admiradores (embora nunca o tenha usado nos discos nem na assinatura das suas canções) e chega ao mercado esta sexta-feira, 29 de Maio, com um total de 10 temas, todos eles instrumentais, onde à guitarra de Pedro Jóia se junta, em sete deles, o som das percussões de José Salgueiro.

