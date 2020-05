Muitos discos com dedicatória única

Contam-se por centenas as versões de canções de José Afonso. Só Grândola Vila Morena tem cerca de 50, algumas gravadas logo após 25 de Abril, como a da brasileira Nara Leão (num EP de 1974 intitulado A Senha do Novo Portugal) ou a de Amália Rodrigues (em 1975). Mas discos dedicados em exclusivo à sua obra também são muitos, quase sempre cantados. Há uma excepção, antiga: o EP Rui Pato Interpreta em Viola José Afonso (1964) do músico que acompanhou José Afonso à viola de 1962 até 1969.

Continuar a ler