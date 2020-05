O encanto da pop geriátrica

Os irmãos Ron e Russel Mael são contemporâneos dos Doors, Love, Mothers of Invention e Buffalo Springfield, bandas californianas com quem partilharam o palco do Whisky a Go Go, em Sunset Boulevard. Eram, no entanto, contraculturais à contracultura de Hollywood. Tiveram várias formações, gravaram dois discos que ninguém comprou e já com o nome de Sparks testaram a sorte em Londres, com uma residência no Marquee Club que lhes valeu um contrato com a Island Records. Arrancaram para uma série eufórica de três discos nada menos do que apoteóticos gravados em pouco mais de um ano: Kimono My House, Propaganda e Indiscreet.

